Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Asbach (ots)

Am Freitag, 05.06.2020 gegen 20:50Uhr kam es in der Bitzenstraße, nahe der Einmündung zur Straße "Im Steinchen" in der Ortschaft Asbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Asbach am Kopf durch einen oder mehrere Täter verletzt. Der Geschädigte wurde nach Erstversorgung an der Tatörtlichkeit in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Tätergruppe soll sich nach der Schlägerei mit einem weißen Transporter entfernt haben. Da bisher nicht restlos geklärt werden konnte, welche Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen sind und wie sich der genaue Tatablauf darstellt, bittet die Polizei Straßenhaus Zeugen, die zu o.g. Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit hiesiger Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



