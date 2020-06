Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines hochwertigen BMW

Betzdorf (ots)

Am Samstag, den 06.06.2020 um 00:55 Uhr entwendeten bislang nicht bekannte Täter einen roten Pkw BMW 640d mit dem angebrachten Kennzeichen AK-UC 14 aus der Straße "Im Grund" in Betzdorf. Der geschädigte Fahrzeughalter hatte geschlafen und wurde durch das Starten des Motors geweckt. Sodann bemerkte er, dass sein am Straßenrand abgestellter Pkw entwendet wurde. Die Täter nutzten zur Tatbegehung die Ausstattung des Fahrzeugs mit der sog. Keyless-Go-Funktion aus.

Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



