POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein für den Zeitraum 05.-07.06.2020

Farbschmierereien Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, ertappte ein aufmerksamer Bürger 2 Heranwachsende bei Farbschmierereien auf der Kapellenstraße in Bad Hönningen. Diese brachten mit gelber Sprühfarbe den Schriftzug "stay high" sowie das Abbild eines Cannabisblattes auf die Fahrbahn auf. Der Zeuge verständigte unverzüglich die Polizeiinspektion Linz am Rhein, währenddessen sich die Täter vom Tatort entferntem. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zum Antreffen der "selbsternannten Straßenmaler". Diese werden beschrieben als 20-jährige Heranwachsende mit Kappen und Rücksäcken. Die Täter seien jeweils von schlanker Statur gewesen, wobei ein Täter als groß und ein Täter als klein beschrieben wurde. Die Polizeiinspektion Linz bittet um Hinweise zur Klärung der Identität der beiden Täter unter 02644-9430.

Verkehrsunfall infolge Aggressionen im Straßenverkehr Am Samstag, gegen 13:20 Uhr befuhren ein PKW und ein Motorrad hintereinander den Willscheider Weg in Vettelschoß. Hierbei nötigte der Motorradfahrer den vorausfahrenden PKW-Fahrer durch dichtes Auffahren und Drängeln. Als der Krad-Fahrer schließlich in der Straße Am Backeshof zum Überholen ansetzte, versuchte der PKW diesen Überholvorgang durch Abdrängen zu vereiteln. Im weiteren Verlauf der Fahrt bremste der PKW-Fahrer den Motorradfahrer wiederholt aus, sodass dieser dem PKW auffuhr. Die augenscheinlich vorhandenen gegenseitigen Aggressionen ebbten auch nach dem Zusammenstoß nicht ab, sondern dauerten bis zum Eintreffen der aufnehmenden Beamten an. Glücklicherweise verletzten sich weder der Motorradfahrer, noch dessen Sozius. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Ergebnis haben beide Unfallbeteiligte mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Nötigung im Straßenverkehr zu rechnen. Gegen den PKW-Fahrer wird zudem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Wiederholte Beamtenbeleidigung Im Rahmen der Streifenfahrt wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein am Samstagabend ein Pärchen festgestellt, welches widerrechtlich auf einem Privatgrundstück in Bad Hönningen entlang der Hauptstraße zeltete. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam das Pärchen nur widerwillig nach und beleidigten einen Beamten als "Dummen Wichser". Am Sonntagvormittag lösten die Personen erneut einen Polizeieinsatz aus. Sie hatten ohne Anmeldung sprichwörtlich ihre Zelte auf dem Campingplatz in Bad Hönningen aufgeschlagen. Der Aufforderung des Platzwarts das Gelände zu verlassen kamen die Beiden nicht nach. Erst nach Hinzuziehung der Polizei und erneutem Platzverweis entfernten sich die Personen. Während des Zeltabbaus konnten Sie es sich nicht verkneifen die eingesetzten Beamten durch Zeigen des "Stinkefingers" zu beleidigen.

