Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den 08.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 08.06.2020 wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neuwied sieben Verkehrsunfällen gemeldet. Im Zeitraum von 16:30 - 17:15 Uhr kam es auf der Germaniastraße auf Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr fiel einer Streife der PI Neuwied, auf der L260 von Gladbach in Fahrtrichtung Heimbach-Weis ein schwarzer BMW Geländewagen auf, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Die anschließenden Versuche das betreffende Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen scheiterten. Der verantwortliche Fahrzeugführer missachtete konsequent die polizeilichen Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt führte zunächst mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortslage Gladbach und angrenzende Feldwege. In einem günstigen Moment gelang es dem flüchtenden Fahrzeug zu wenden. Hierbei rammte das Fahrzeug den folgenden Streifenwagen wobei es glücklicherweise zu keinem Personenschaden kam. Im Anschluss flüchtete der BMW in unbekannte Richtung. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den benachbarten Polizeiinspektionen, konnte das geflüchtete Fahrzeug parkend in der Ortslage Melsbach festgestellt werden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer, um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen handeln. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Strafanzeigen -

Auf dem Gelände der Ev. Kita Raiffeisenring in Heddesdorf kam es in den letzten Tagen zu einer Sachbeschädigung an Einrichtungsgegenständen im Außenbereich. Hierbei wurden Schaukeln, Bänke und andere Dinge beschädigt. Die aktuelle Schadensschätzung beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Aufgrund von Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft bezüglich einer Personengruppe von Jugendlichen, welche sich am 07.06.20 auf dem Gelände aufgehalten haben sollen wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

