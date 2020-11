POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2020 mit Beiträgen aus dem Landkreis Heilbronn, dem Hohenlohekreis und dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn Ilsfeld: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer Am Samstag gegen 18.35 Uhr fährt ein 22-Jähriger mit seinem Audi auf der K 2156 von Ilsfeld Richtung Pfahlhof. Am Ende einer Linkskurve kommt er, aus noch unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal auf einen 5 Meter neben der Fahrbahn stehenden Baum. Durch den heftigen Aufprall wird der Baum gespalten und fällt auf die Fahrbahn. Der Pkw fängt Feuer und brennt völlig aus. Glücklicherweise gelingt es dem Fahrer, trotz seiner schweren Verletzungen, das Auto zu verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden.

Hohenlohekreis Krautheim: Unfallflucht Am Samstag zwischen 11.30 und 15.00 Uhr wurde ein brauner Renault Megane auf der Graf-Eberstein-Straße in Krautheim geparkt. Wegen Bauarbeiten war die Straße zeitweise gesperrt. Vermutlich durch ein wendendes Fahrzeug wurde der abgestellte Renault am linken Heck beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07940/9400 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis Wertheim: Unfallflucht Am Freitag, gegen 22.15 Uhr, beobachteten Zeugen eine silberfarbene Limousine, welche in Schlangenlinien auf der Steingasse in Richtung Nassig raste. Auf der völlig geraden Straße kam der Fahrer des silbernen Pkw so weit nach links, dass er einen am Fahrbahnrand gepark-ten schwarzen Fiat Punto streifte und diesen erheblich beschädigte. Ohne sich um den Scha-den in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter. Sein Fahrzeug müsste auf der linken Seite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, in Verbindung zu setzen.

