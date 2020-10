Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Betrüger erbeutete über 100.000 Euro - In Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.09.2020) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrfach unter Angabe falscher Personalien Bargeld von verschiedenen Konten abgehoben zu haben. Der 31-Jährige soll Mitte September im Laufe eines Tages insgesamt acht Bankfilialen in Stuttgart, Crailsheim, Schwäbisch Hall, Öhringen, Bietigheim-Bissingen und Fellbach aufgesucht und Bargeld von verschiedenen Konten abgehoben haben. Dabei wies er sich mit einem gefälschten Personalausweis aus und gab sich als Geschäftsführer eines Unternehmens aus. Der Tatverdächtige erbeutete so über 100.000 Euro. Am 22.09.2020 probierte der Mann seine Masche auch in einer Bankfiliale in Heilbronn aus. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin bemerkte den Betrug und alarmierte die Polizei. Der 31-Jährige wohnsitzlose Deutsche ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 23.09.2020 einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

