Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte wüten in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (29.09.2020) oder Mittwoch (30.09.2020) in einer Kleingartenanlage im Gewann Rainäcker in mehrere Gärten eingestiegen und haben Gartenhäuser beschädigt. Die Täter traten zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr ein Gartentor auf und zerschnitten mehrfach einen Drahtzaun. In den Gärten zerstachen sie den Reifen eines Anhängers und beschädigten vier Gartenhäuser. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

