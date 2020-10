Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (01.10.2020) in ein Büro an der Kirchheimer Straße eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Terrassentür verschafften sich die Täter zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr Zugang zu den Büroräumen. Die Unbekannten flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

