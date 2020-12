Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomat aufgebrochen -Nachtragsmeldung

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Am Dienstag konnten Beamte des Polizeiposten Baden-Baden Oos einen weiteren Aufbruch eines Zigarettenautomaten feststellen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche und dem gestrigen Dienstag in der Aumattstraße. Dabei wurde der gesamte Inhalt des bei einem Biergarten am dortigen Stadion aufgehängten Automaten entnommen. Durch den Aufbruch wurde Sachschaden von über 2.000 Euro verursacht. Zusammenhänge zwischen den bereits bekannten Aufbrüchen können derzeit nicht ausgeschlossen werden und sind Teil der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos.

Meldung vom 15.12.2020 um 10:46 Uhr

Baden-Baden - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag, 12:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Quettigstraße aufgebrochen und den kompletten Inhalt entnommen. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 8800 bei den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos zu melden.

