Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Exhibitionist am Tetraeder - Polizei sucht Zeugen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen an der Beckstraße eine junge Frau belästigt. Die 25-Jährige aus Bottrop war gegen 8 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Am Treppenaufgang zum Tetraeder bemerkte sie dann den Mann, der sich vor ihr entblößte. Er öffnete kurz seinen Mantel - darunter war er nackt, er trug lediglich Schuhe und Socken. Die 25-Jährige konnte den Mann noch wie folgt beschreiben: etwa 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75m groß. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und/oder nähere Hinweise zu ihm machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

