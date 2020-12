Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Auf dem Netto-Parkplatz an der Wanner Straße hat es am Montag, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein silberner Mercedes CLK beschädigt. Der Verursacher ist vermutlich mit einer Anhängerkupplung gegen den Mercedes gestoßen - und danach geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Gesucht wird außerdem ein Autofahrer, der am Montagvormittag auf der Theodor-Körner-Straße beinahe mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen musste gegen 10.10 Uhr auf dem Radweg eine Vollbremsung machen, weil ein Autofahrer aus der Einfahrt des Rewe-Marktes kam. Der Radfahrer stürzte daraufhin und sein Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer unterhielt sich zwar kurz mit dem Radfahrer, fuhr dann aber weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann soll in einem silbernen Audi A4 unterwegs gewesen sein. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Anfang bis Mitte 20, ca. 1,85m groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem grauen Pullover. Der Fahrradfahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Der Autofahrer selbst oder Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Auf dem Westerholter Weg wurde heute, gegen 9.50 Uhr, ein schwarzer Fiat Punto bei einer Unfallflucht beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein E-Scooter gegen das geparkte Auto kippte und dabei das Auto an der Beifahrertür zerkatzt wurde. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Eine Jugendliche hatte demnach den E-Scooter neben dem Auto abgestellt. Nachdem der Roller umgekippt war, fuhr sie damit in Richtung Innenstadt davon. Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 16 Jahre alt, dunkelbraune Locken, bekleidet mit einem grauen Pulli. Die Jugendliche oder wer Hinweise hat, wird gebeten, bei der Polizei anzurufen.

Marl:

Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einer Unfallflucht auf der Barkhausstraße. Ein Mann hatte dort am 25. November (Mittwoch) eine Unfallflucht beobachtet. Er konnte sehen, wie gegen 23 Uhr ein Autofahrer beim Ausparken gegen einen Zaun und einen geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse fuhr. Anschließend stieg der Verursacher kurz aus, fuhr dann aber in Richtung Finanzamt davon, ohne den Unfall zu melden. Nach dem Fahrer wird noch immer gesucht. Er soll in einem goldfarbenen Auto unterwegs gewesen sein. Beschrieben wird der Fahrer wie folgt: etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem hellen Wollpullover und einer Jeans. (Hinweis: Die Suche nach dem Fahrer wurde bereits am 26. November veröffentlicht, dabei war allerdings versehentlich eine andere Straße genannt.)

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

