Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260720-587: Zwei Verletzte bei Unfall in Wiehl-Forst

Wiehl (ots)

Nach einem Unfall an der BAB-Anschlussstelle Bielstein in Wiehl-Forst mit zwei Verletzten war die Landstraße 302 am Freitagnachmittag (24. Juli) für fast zwei Stunden gesperrt. Gegen 14.15 hatte 43-Jähriger aus Wiehl mit einem Suzuki von der Autobahn kommend nach links in Richtung Drabenderhöhe abbiegen wollen. Dabei übersah er offenbar einen 38-jährigen Gummersbacher, der mit einem VW Polo aus Richtung Drabenderhöhe kam und der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der darauffolgenden Kollision erlitten der 43-Jährige schwere, der 38-Jährige lediglich leichte Verletzungen; sie wurden beide mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Sperrung der L 302 kam es bis etwa 16.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell