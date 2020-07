Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260720-585: Feuerlöscher auf der Straße - zwei Autos können nicht mehr ausweichen

Gummersbach (ots)

Zwei Autos sind am frühen Sonntagmorgen (26. Juli) in Gummersbach-Vollmerhausen über einen Feuerlöscher gefahren, der dort vermutlich von Unbekannten absichtlich auf der Fahrbahn abgelegt worden ist. Die beiden Autos waren gegen 04.05 Uhr auf der Vollmerhauser Straße gefahren. Die Fahrer hatten den auf der Fahrbahn liegenden Feuerlöscher bei regnerischem Wetter erst erkannt, als sie nicht mehr ausweichen konnten. Zumindest bei einem der PKW war nach dem Überfahren des Feuerlöschers ein technisches Bauteil ausgefallen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

