Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240720-582: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzen Pkw- Insassen

Radevormwald; L414 (ots)

Am 24.07.2020 gegen 17:50 Uhr befuhr die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Radevormwald, gemeinsam mit ihrer 17- jährigen Beifahrerin die L414 aus Radevormwald kommend, in Fahrtrichtung Beyenburg. Nach bisherigen Ermittlungen kam die 18-jährige in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein, sodass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend, zum Stillstand kam. Beide Insassen wurden schwer verletzz und ins Krankenhaus Radevormwald verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

