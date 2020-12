Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wachsamer Nachbar wird zum Lebensretter

Bühl (ots)

Durch das mutige und waghalsige Einschreiten eines 30-Jährigen am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, konnte vermutlich ein großes Schadensausmaß verhindert, sowie das Leben einer schwerverletzten Bewohnerin gerettet werden. Aufgrund eines alarmschlagenden Rauchmelders in der Rungsstraße wurde ein 30-jähriger Nachbar aus dem Erdgeschoss stutzig und leitete erste Maßnahmen ein. Dieser klingelte zuerst bei der 85-Jährigen Bewohnerin des ersten Obergeschosses und verschaffte sich anschließend, da keine Reaktion folgte, über den Balkon Zugang zu der Wohnung. Hierbei stellte er eine total verrauchte Wohnung fest, in der die 85-Jährige bewusstlos in der Küche auf dem Boden lag. Der wachsame Nachbar rief sofort medizinische Fachkräfte hinzu. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein angebrannter Topf auf einem heißen Herd die Ursache der Rauchentwicklung. Warum die Frau auf dem Boden lag ist derzeit noch Gegenstand der Polizeiarbeit.

