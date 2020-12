Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Arbeitsunfall

OberkirchOberkirch (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am gestrigen Dienstagnachmittag auf dem Gelände einer Firma in der Raiffeisenstraße, haben die Beamten des Polizeiposten Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 14:30 Uhr zu einem eigenverschuldeten Unfall gekommen sein. Ein 50-jähriger Mitarbeiter verletzte sich hierbei an der Hand und musste zur medizinischen Versorgung in das Klinikum nach Offenburg verbracht werden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell