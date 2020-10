Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Hoher Sachschaden bei kleinem Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Die weithin bekannte Lebensweisheit "kleine Ursache - große Wirkung" bewahrheitet sich am Mittwochnachmittag, 14.10.2020, bei einem Verkehrsunfall in Waldkirch. Eine ältere Autofahrerin wollte am frühen Nachmittag von ihrem Grundstück aus über einen abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr einfahren und war hierbei offensichtlich einen Augenblick lang nicht aufmerksam genug. Es kam zur Kollision mit dem Wagen einer bevorrechtigten Autofahrerin, welche den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Trotz relativ langsamer Fahrgeschwindigkeiten entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 12.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

WKI/rb

