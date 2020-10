Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Falscher Personalien nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 13.10.2020, gegen 7.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Der Unfallverursacher befuhr den landwirtschaftlichen Weg zwischen Jägeracker und Geländeweg in Emmendingen. Beim Einbiegen in den Geländeweg schneidet dieser die Kurve und erfasst die entgegenkommende 52-jährige Radfahrerin, welche daraufhin stürzt und sich hierbei verletzt. Anschließend gibt der Verursacher der Verletzten gegenüber falsche Personalien an. Er soll rund 15-20 Jahre alt sein. Eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Radfahrer machen können.

