Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 12-jähriger von Auto übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 12 Jahre alten Fahrradfahrer kam es am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 07.20 Uhr, auf der Nord-West-Umfahrung in Richtung Rhein. Der Jugendliche nutzte den abgesetzten Rad- und Fußweg neben der Straße. Nach der Bahnunterführung kreuzen sich die Straßen "Beim Bäumle" und "Märktweg". Hier querte er die Straße an der dortigen Überquerungsmöglichkeit für Radfahrer und Fußgänger. Dabei prallte er mit dem Mercedes-Benz eines 37 Jahre alter Mannes zusammen. Der 12-jährige wurde auf die Straße geschleudert. Bei dem Unfall verletzte er sich am Bein und wurde durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik verbracht. Ein Helm wurde von dem 12-jährigen getragen und seine Beleuchtung am Fahrrad war eingeschalten. An Mercedes-Benz entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Fahrrad von 150 Euro.

