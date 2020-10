Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Versuchter Einbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen, 13./14.01.2020, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Es wurden mehrere Hebelspuren an einem Fenster gefunden und mit einem Stein wurde offensichtlich versucht, eine Scheibe einzuschlagen. Der Sachschaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht mögliche Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise (auch per E-Mail loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de).

