POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

SchwerteSchwerte (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Schwerte sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstag (01.12.2020), 16.30 Uhr, und Mittwoch (02.12.2020), 09.15 Uhr, einen weißen Opel Corsa beschädigt, der in einer Parkbucht am Rosenweg abgestellt war, und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Es ist ein Sachschaden von 5000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

