Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Landesstraße 555 bei Waghäusel ereignet hat.

Gegen 23:00 Uhr war ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der L 555 in Fahrtrichtung Kirrlach unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen geriet und beim Gegenlenken dem vorausfahrenden Ford eines 20-Jährigen auffuhr. Durch die starke Kollision wurde der Ford nach rechts in ein Feld abgewiesen. Beim Aufprall zogen sich der Ford-Fahrer, seine beiden Mitfahrer sowie der Beifahrer des Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst war vor Ort.

