POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kupferkabel bei Einbruch entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 09:50 Uhr, Kupferkabel auf dem Gelände einer im Hohleichweg in Karlsruhe-Daxlanden gelegenen Firma. Die Diebe manipulierten zunächst einen dort befindlichen Gabelstapler und fuhren anschließend mit dem Fahrzeug mehrfach gegen ein Tor, so dass die Verriegelung brach und ihnen die Durchfahrt gelang. Ersten Schätzungen zufolge verluden die Diebe im Anschluss 14 Kabelrollen mit Kupferkabel sowie Kupferkabelreste. Den Gabelstapler ließen die Eindringlinge zurück, so dass davon auszugehen ist, dass im Anschluss mehrere Transporter oder ein Lkw zum Einsatz kamen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Diebstahlschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

