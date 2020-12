Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne/Selm - Einladung zum Pressetermin: Vorstellung des neuen Leiters der Polizeiwache Werne

Werne/SelmWerne/Selm (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

die Kreispolizeibehörde Unna stellt am Dienstag (15.12.2020) um 09.00 Uhr Polizeihauptkommissar Markus Fastnacht als neuen Leiter der Polizeiwache Werne vor, die auch für Selm zuständig ist.

An der Vorstellung, die in der Polizeiwache Werne (Am Bahnhof 7) stattfindet, nehmen neben Landrat Mario Löhr als Behördenleiter und dem Leitenden Polizeidirektor Peter Schwab (Abteilungsleiter Polizei) auch die beiden Bürgermeister der Städte Werne und Selm, Lothar Christ und Thomas Orlowski, teil.

Polizeihauptkommissar Markus Fastnacht ist seit 2007 bei der Kreispolizeibehörde Unna. Zuletzt leitete er zwei Jahre lang den Bezirks- und Schwerpunktdienst Unna.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir teilnehmende Medienvertreterinnen und Medienvertreter vorab um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna bis Freitag (11.12.2020).

