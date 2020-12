Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 60-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt - Polizei und Amt für Arbeitsschutz ermitteln

KamenKamen (ots)

In einer Firma an der Westicker Straße in Kamen ist es am Mittwoch (02.12.2020) gegen 19.00 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Durch eine Verpuffung an einem Gasofen ist nach jetzigem Kenntnisstand ein Stahlblech abgeflogen. Eine Stichflamme hat einen Mitarbeiter getroffen. Lebensgefährlich verletzt wurde der 60-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

