POL-UN: Kamen - Ergänzung zur Pressemeldung "Fahndung seit Montagabend: Polizei sucht 23-Jährigen nach Verkehrsunfallflucht"

KamenKamen (ots)

Wie heute Morgen berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4778405), hat die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend in Kamen nach einem 23-Jährigen gefahndet. Der Bergkamener hat sich am Dienstagvormittag (01.12.2020) von selbst auf der Wache Kamen gemeldet. Nach eigenen Angaben ist der Mann unverletzt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

