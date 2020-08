Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 22-Jährige bei Verkehrsunfall auf der B 213 im Bereich Dötlingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 22-Jährige aus Wildeshausen bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 19. August 2020, auf der Bundesstraße 213 im Bereich Dötlingen zu.

Gegen 16:15 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw die Bundesstraße aus Wildeshausen kommend in Richtung Delmenhorst, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Straße Hölscherholz ungebremst nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags in ihrem Pkw ausgelöst.

Der Fahrerin gelang es, sich selbstständig aus ihrem Pkw zu befreien. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkws leistete ihr dann Erste Hilfe. Glücklicherweise passierte zufällig zu diesem Zeitpunkt auch ein Rettungswagen die Unfallstelle, so dass sich die Besatzung direkt um die Verletzungen der jungen Frau kümmern konnte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde durch sie ein Notarztwagen nachgefordert. Die Fahrerin wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik transportiert.

Als Beamte der Polizei Wildeshausen zur Unfallaufnahme am Unfallort eintrafen, begann der Pkw aus dem Motorraum heraus zu qualmen. Mit einem Feuerlöscher löschten sie den Motorraum ab. Durch die Freiwillige Feuerwehr Dötlingen, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, wurden weitere Arbeiten zur Sicherung des Pkws vorgenommen.

Die Fahrbahn musste während des Rettungs- und Feuerwehreinsatzes kurzfristig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wurde der Schaden auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße konnte gegen 17:10 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell