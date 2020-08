Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rauchentwicklung in einer Küche in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 18. August 2020, 21.30 Uhr, kam es vermutlich durch einen technischen Defekt eines Gefrierschrankes in der Küche eines Wohnhauses in der Erlenstraße in Wildeshausen zu einer Rauchentwicklung.

Durch das frühe Alarmieren und den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, die mit zwölf Brandbekämpfern vor Ort war, konnte ein möglicher Brandausbruch verhindert werden.

Die Bewohner blieben unverletzt und konnten in ihr Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 300 Euro geschätzt.(948914)

