Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Großenkneten ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 18. August 2020, in ein Einfamilienhaus in der Straße im Schützenhofweg in Großenkneten eingebrochen.

In der Zeit zwischen 10:45 Uhr bis 13:45 Uhr verschafften sie sich über eine zuvor mit einem Stein eingeworfene Fensterscheibe Zutritt zum Wohnhaus. Es ist derzeit unbekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung setzen. (946928)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell