Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Reifen in Delmenhorst zerstochen ++ Zeugen gesucht ++

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 07. August 2020, 21:45 Uhr, bis Samstag, den 08. August 2020, 00:30 Uhr, zerstachen unbekannte Täter drei Reifen eines roten Golf und beschädigten die Heckscheibe. Der Golf war im genannten Zeitraum in einem Wendehammer in der " Fridtjof-Nansen-Straße" in Delmenhorst abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.(900707)

