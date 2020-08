Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in eine Sporthalle in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Dienstag, den 18. August 2020, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 19. August 2020, 05:00 Uhr, in eine Sporthalle in der Straße Westerholtkamp in Großenkneten einzubrechen.

Die Täter versuchten eine verschlossene Eingangstür der Sporthalle aufzuhebeln sowie diese und ein Fenster mit Steinen und Betonplatten einzuwerfen, scheiterten jedoch. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Die Höhe des Sachschadens wurde insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.(950257)

