Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

WerneWerne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (28.11.2020), 12.00 Uhr, und Montag (30.11.2020), 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Haferfeld in Werne eingebrochen, indem sie an der Terrassentür die Jalousie hochgeschoben, die Scheibe eingeschlagen und sämtliche Räume durchwühlt haben. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

