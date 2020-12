Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Container aufgebrochen und Baumaschinen sowie Werkzeuge entwendet - Polizei sucht Zeugen

SchwerteSchwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag (27.11.2020), 13.15 Uhr, und Montag (30.11.2020), 08.00 Uhr, Container in einem Baugebiet Am Hinkeln in Schwerte aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

