Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Wirtschaftsweg "Heller/Kley"/Seniorin lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin aus Senden am Samstag (17.10.20). Wie eine 22-jährige Autofahrerin aus Nottuln, befuhr die Seniorin auf ihrem Rad den Wirtschaftsweg "Heller/Kley" in Fahrtrichtung L551. Gegen 17.30 Uhr beabsichtigte die Sendenerin unvermittelt in den Wirtschaftsweg "Kley" abzubiegen. Es kam zur Kollision mit dem Auto der Nottulnerin. Die 73-Jährige stürzte und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell