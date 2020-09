Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zusammenstoß von Fahrrad und Hund

Hattingen (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Radweg am Ruhrdeich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Radfahrerin mit einem Hütehund zusammenstieß. Die Radfahrerin fuhr auf dem Radweg in Richtung Hundewiese. In Höhe einer Weide stieß sie mit einem Schäferhund zusammen, der gerade dabei war, eine Schafherde zu bewachen und diese daran hinderte, auf den Radweg zu laufen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt.

