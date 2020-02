Polizei Dortmund

POL-DO: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen nach Taten in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0184

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag (13.2.) nahe des Borsigplatzes mehrere Mülltonnen angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 0.50 und 2 Uhr brannten demnach Mülltonnen in den Straßen Im Spähenfelde, Lünener Straße sowie Wambeler Straße. In der Osterholzstraße war ein Papiercontainer betroffen. Eine Mülltonne wurde vollständig zerstört, zwei wurden durch das Feuer beschädigt. Ansonsten konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor es zu weiteren Schäden kam.

Bei der Tat an der Lünener Straße konnten Zeugen einen Mann beobachten. Dieser war etwa 180 cm groß, hatte eine dünne Statur und trug ein graues Oberteil sowie eine weiße Hose. Nachdem er die dortige Tonne angezündet hatte, soll er in Richtung Hoeschpark geflüchtet sein.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

