POL-SI: Einbrecher klauten zahlreiche Mobiltelefone - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in einen Lebensmittelmarkt an der Eiserfelder Straße eingebrochen.

Gegen kurz vor 2 Uhr wurde der Alarm im Gebäude ausgelöst. Die alarmierten Polizeibeamten trafen trotz sofortiger Fahndung niemanden an. Nach jetzigem Stand wurden diverse Mobiltelefone entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

