Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

UnnaUnna (ots)

Ein 40-jähriger Unnaer hat am Dienstag (02.12.2020) gegen 11.55 Uhr nach einer Rechtskurve auf der Westhemmerder Straße in Fahrtrichtung Bönen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das sich im Anschluss überschlug und in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen blieb. Leicht verletzt hat der Mann eigenständig den Wagen verlassen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell