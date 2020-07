Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Festnahme nach Zigarettenautomatenaufbruch

Kempen (ots)

In der Nacht zu Montag alarmierte ein Anwohner der Straße 'Auf dem Selder' in Kempen die Polizei, weil dort zwei Männer gegen 03.30 h einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten. Noch auf der Anfahrt kamen einem Streifenteam zwei verdächtige Männer auf Fahrrädern entgegen. Den Beamten gelang es, einen der beiden anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung fanden sie in einem Rucksack, den Mann dabei hatte, Werkzeug und Bargeld. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Polen, der sich in den Niederlanden aufhält. Die Beamten stellten Werkzeug, Bargeld und das Fahrrad sicher. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der ersten Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an. /wg (604)

