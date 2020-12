Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeibeamter bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw erfasst Dienstmotorrad

UnnaUnna (ots)

Ein Polizeibeamter der Kreispolizeibehörde Unna ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (03.12.2020) in Unna leicht verletzt worden.

Eine 21-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto die Hertinger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Am Hertinger Tor musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der Polizeibeamte, der mit einem Dienstmotorrad unterwegs war, hatte zu diesem Zeitpunkt Anhaltspunkte, dass die 21-Jährige ein Handy am Steuer benutzt hat. Daher fuhr er links neben den Wagen der Unnaerin, um ins Fahrzeuginnere sehen zu können und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. In diesem Moment entschloss sich die junge Frau zu wenden, um die Hertinger Straße stadteinwärts zu befahren. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben den Polizeibeamten - es kam zum Zusammenstoß, der zur Folge hatte, dass der Polizeibeamte mit seinem Motorrad stürzte, leicht verletzt nicht mehr dienstfähig war und sich in medizinische Behandlung begeben musste. Am Dienstfahrzeug der Polizei und am Pkw der Unnaerin entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

