Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen nach Unfall gesucht

LahrLahr (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen einem 33-jährigem Audi-Fahrer und einem 35-jährigem VW-Fahrer beschäftigte am Mittwochvormittag, kurz nach 11:30 Uhr, die Beamten des Polizeireviers Lahr. Der 35-Jährige befuhr die B 415 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Lahr. Er musste dann kurz nach Anschlussstelle Lahr, Langenwinkel eine Gefahrenbremsung einleiten. Grund dafür war mutmaßlich das Überholmanöver eines Autofahrers im Gegenverkehr. Der VW-Fahrer konnte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nur durch die Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden vermeiden. Der hinter dem VW fahrende 33-Jährige Audi-Fahrer erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Touran des 35-Jährigen auf. Hierbei wurden beide Fahrer wie auch ein Mitfahrer im VW leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem entgegenkommenden Auto um einen weißen / silbernen Audi / BMW gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere den Lkw-Fahrer der von dem bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholt wurde. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07821 277-0.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell