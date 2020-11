Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vom Unfallort entfernt...

HaßlochHaßloch (ots)

...hat sich am Wochenende (31. Okt. - 1. Nov. 2020) ein Unbekannter in der Anilinstraße in Haßloch. Am Sonntagmittag (12 Uhr) fand der Besitzer eines grauen Opel Astra seinen Wagen mit Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite und dem linken Außenspielgel vor. Die Polizei Haßloch hält es für möglich, dass ein Fahrradfahrer den Schaden in Höhe von 1.500,- EUR verursachte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell