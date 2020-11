Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall unter Alkohol

DeidesheimDeidesheim (ots)

Auf rund 10.000,- EUR beziffert die Polizei Haßloch den Schaden, den ein 28-Jähriger aus Neustadt/W. am Sonntagfrüh (1. November 2020, 6:30 Uhr) in Deidesheim verursachte. Der Alkotest zeigte 1,18 Promille, nachdem er zuvor mit seinem Golf in der Steingasse mit einem geparkten Auto kollidierte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein blieb bei der Polizei.



