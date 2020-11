Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Schaden verursacht und vom Unfallort geflüchtet

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

In der Nacht am 01.11.2020 kam es zwischen 00:15 Uhr und 01:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW BMW X3. Der Geschädigte parkte seinen BMW auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim. Als dieser wieder an seinen PKW zurückkam, stellte er den Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden am hinteren rechten Reifen und am Radkasten. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

