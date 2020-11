Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Kiosk: Zwei Täter auf Motorroller

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag, 26. November, versucht, im Stadtteil Schrievers an der Straße Morr in einen Kiosk einzubrechen.

Laut Zeugenaussage hatte es gegen 2.35 Uhr dreimal einen lauten Knall gegeben, als würde jemand gegen eine Scheibe schlagen. Zwei männliche Personen wurden am Kiosk beobachtet. Eine von ihnen, dunkel gekleidet, habe auf einem Motorroller gesessen. Die zweite Person - eine helle Jacke tragend - habe sich in unmittelbarer Nähe der Eingangstür vom Kiosk befunden. Kurze Zeit später sei die zweite Person ebenfalls auf den Roller gestiegen. Der Roller sei daraufhin in Richtung Pongser Kirche davongefahren. Beide Personen haben einen Motorradhelm getragen.

An der Tür zum Kiosk stellten Polizeibeamte eine Beschädigung fest. Den unbekannten Tätern war es jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen.

Hinweise zu diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

