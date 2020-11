Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Faustschlag statt Bezahlung: Fahrgast attackiert Taxifahrer

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein Taxifahrer ist am Mittwoch, 25. November, gegen 21.15 Uhr in Uedding von einem Fahrgast attackiert und leicht verletzt worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Der 52-jährige Taxifahrer hatte den Fahrgast von der Hindenburgstraße zur Myllendonker Straße gebracht. Als er die Fahrtkosten in Höhe von 8,10 Euro gefordert habe, so berichtete der Fahrer, habe der unbekannte Mann angegeben, in seine Wohnung gehen zu müssen, um das Geld zu holen. Als er vorgeschlagen habe, solang das Mobiltelefon des Fahrgastes als Pfand zu behalten, habe dieser ihn mit einer Hand am Kragen ergriffen und ihm mit der anderen Hand einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Danach sei der Unbekannte weggegangen.

Die Täterbeschreibung: etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, kein Bart, bekleidet mit weißen Hemd und beige-brauner Jacke.

Hinweise zu diesem Fall sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 übermittelt werden. (ds)

