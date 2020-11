Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Bus mit Gegenstand beworfen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nach einem Vorfall im Stadtteil Schmölderpark auf der Bachstraße ermittelt die Polizei Mönchengladbach wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. Ein Unbekannter hatte dort am Mittwoch, 25. November, spätabends einen Linienbus der NEW mit einem Gegenstand beworfen.

Der Bus war gegen 23.45 Uhr auf der Bachstraße unterwegs, als der Busfahrer eine Person wahrnahm, die einen dunklen Gegenstand in der Hand gehabt habe. Die Person habe in etwa drei Metern Entfernung zum Bus zu einem Wurf ausgeholt und den Gegenstand in Richtung des Busses geworfen. Der Busfahrer berichtete, er habe einen lauten Knall gehört und dann festgestellt, dass die vordere Einstiegstür auf der Beifahrerseite zerstört worden sei. Auch ein Kippfenster sei beschädigt worden. Die Person sei in unbekannte Richtung weggerannt. Zur Größe oder Art des Gegenstandes liegen keine näheren Angaben vor.

Die Person wird als männlich, etwa 30 Jahre alt sowie circa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte mit einer kurzen dunklen Jacke und einem dunklen Pullover; er trug eine Halskette.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell