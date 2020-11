Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld bei Einbruch erbeutet

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in Praxisräume in Heyden an der Carl-Schurz-Straße erbeutet. Irgendwann im Zeitraum zwischen Montag, 23. November, 16 Uhr, und Dienstag, 24. November, 7.45 Uhr, hatten sie ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen.

Einbruchversuche gab es an einem Kindergarten in Rheydt an der Von-Galen-Straße im Zeitraum zwischen Montag, 23. November, 20 Uhr, und Dienstag, 24. November, 7.20 Uhr, sowie zweimal an Büroräumen: in Bonnenbroich-Geneicken an der Schlossstraße im Zeitraum zwischen Freitag, 20. November, und Dienstag, 24. November, und in Rheydt an der Brucknerallee im Zeitraum zwischen Dienstag, 24. November, 17 Uhr, und Mittwoch, 25. November, 8.15 Uhr.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

