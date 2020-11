Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Neuwerk: Tablet erbeutet

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Am Montag, 23. November, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Loosenweg in Neuwerk-Mitte verschafft. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten ein Tablet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

