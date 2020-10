Polizei Hamburg

POL-HH: 201028-1. Drei vorläufige Festnahmen nach Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls in Hamburg-St. Pauli

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2020, 21:43 Uhr Tatort: Hamburg- St. Pauli, Talstraße

Beamte des Polizeikommissariats 15 (PK 15) haben gestern Abend in St. Pauli drei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Verdächtigen durch den Türspion beobachtet, als sie die Tür der Nachbarwohnung im vierten Obergeschoss gewaltsam aufbrachen und sich Zutritt hierzu verschafften. Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, verließ ein 37-jährigen Mazedonier mit Einweghandschuhen und einer Brechstange in der Hand das Mehrfamilienhaus. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und begaben sich anschließend in das Wohnhaus. Im Treppenhaus trafen sie auf zwei mutmaßliche Mittäter des Mazedoniers, einen 20-jährigen Deutsch-Mazedonier und einen 28-jährigen Montenegriner. Beide Männer wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Absuche des Treppenhauses stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Tatwerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut aus der betreffenden Wohnung sicher.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort und setzten Spezialisten der Spurensicherung (LKA 31) am Tatort ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 114 (LKA 114) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Männer auch für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten.

Ka.

